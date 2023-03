“GF Vip 7” | le accuse di Luca su Ivana sono pesanti | “So perché è uscita”

(Di domenica 5 marzo 2023) News Tv. Durante l’ultima puntata del GF VipMrazova ha dovuto abbandonare la casa eOnestini si sarebbe fatto un’idea sul possibile motivo della sua. I due hanno vissuto un periodo veramente emozionante.siconosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip alcune edizioni fa. Usciti dal reality, erano diventati una coppia. Dopo tre anni insieme, i due siseparati.siritrovati un mese fa, quando lei ha fatto il suo ingresso in questa edizione del GF Vip come ospite.è cambiato subito all’arrivo di: da spavaldo e menefreghista è diventato più sensibile. Ora i fan che hanno visto che tra i due c’è ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sizterqueen : Fate rientrare Riccardo Fogli oppure pedate al troglodita donnamaria per questo e altri mille motivi #gfvip… - PasqualeMarro : #GfVip Attilio Romita gravi accuse: “Ha bestemmiato ed è ancora lì” - InsertoMagazine : Gf Vip Attilio Romita gravi accuse: “Ha bestemmiato ed è ancora lì”. Nei mesi trascorsi nella casa del GF Vip Attil… - infoitcultura : “GF Vip”, gravi accuse a un concorrente: “Ha bestemmiato due volte” - FiollaBaron : RT @361_magazine: Attilio Romita ormai fuori dal reality Grande Fratello Vip si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa e ha accusato… -

... nella Casa del Grande Fratello7 , non ha avuto un buon rapporto. Come Edoardo Donnamaria , verso il quale indirizza fortiin un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv , come quella di aver ...La decisione di Pier Silvio Berlusconi: 'Eccesso di volgarità' LeNella casa del Gf, Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria si sono scontrati più volte. Donnamaria non ha mai nascosto la ...Nel 2003 era stato condannato per violenza domestica dopo ledella sua fidanzata dell'epoca e non sono state le unichericevute nel corso degli anni. Nel 2005 era stato condannato al ...

Gf Vip, l'ex di Antonella Fiordelisi spiffera tutto. Le accuse choc TorreSette

Attilio Romita sferra un durissimo attacco ad Edoardo Donnamaria, accusandolo di aver bestemmiato due volte al “GF Vip 7” ...SEGUICI SU YOUTUBE Ecco per chi sono le pesanti accuse su due presunte bestemmie nella casa del Fratello VIP Prosegue il percorso dei concorrenti nella casa del Fratello VIP e ormai manca veramente po ...