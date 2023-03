GF Vip 7, la rivelazione shock di Attilio Romita: “Donnamaria ha bestemmiato due volte” (Di domenica 5 marzo 2023) Uscito qualche settimana fa dalla casa del Grande Fratello Vip dopo un intenso televoto, Attilio Romita ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa per alcune dinamiche che non gli sarebbero affatto piaciute. Il noto giornalista, non a caso, è tornato al momento in cui tutti gli puntarono il dito per le frasi borderline sulle ragazze della settima edizione, in particolare su Sarah Altobello. A tal proprosito, ha svelato che a violare il regolamento più volte sarebbe stato in realtà Edoardo Donnamaria che avrebbe persino bestemmiato due volte. Grande Fratello Vip 7: le parole di Attilio Romita È stato sicuramente uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma ora che Attilio Romita è ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 marzo 2023) Uscito qualche settimana fa dalla casa del Grande Fratello Vip dopo un intenso televoto,ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa per alcune dinamiche che non gli sarebbero affatto piaciute. Il noto giornalista, non a caso, è tornato al momento in cui tutti gli puntarono il dito per le frasi borderline sulle ragazze della settima edizione, in particolare su Sarah Altobello. A tal proprosito, ha svelato che a violare il regolamento piùsarebbe stato in realtà Edoardoche avrebbe persinodue. Grande Fratello Vip 7: le parole diÈ stato sicuramente uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma ora cheè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip, Luca Onestini e la rivelazione su Ivana che fa sperare i fan: «È stato bellissimo, non me l'aspettavo...» - infoitcultura : Gf Vip 7, la rivelazione choc di Attilio Romita su un Vippone - Antonel45sck : RT @CorriereCitta: Antonella #Fiordelisi, chi è la sorella? La rivelazione al GF VIP: 'Non ci parliamo da cinque anni' #gfvip #donnalisi ht… - AllmetaMirko : RT @CorriereCitta: Antonella #Fiordelisi, chi è la sorella? La rivelazione al GF VIP: 'Non ci parliamo da cinque anni' #gfvip #donnalisi ht… - CorriereCitta : Antonella #Fiordelisi, chi è la sorella? La rivelazione al GF VIP: 'Non ci parliamo da cinque anni' #gfvip… -