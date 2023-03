GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria ha fatto a botte con Fedez? La regia censura tutto

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 5 marzo 2023) In questi giorni la lente di ingrandimento si è focalizzata sua causa di una rivelazione dentro la casa del Grande Fratello Vip. Non è stato direttamente lui a farla, bensì un altro inquilino che pare essere proprio Luca Onestini. La frase non lascia dubbi e il riferimento è su una lite con, a tal punto che laè stata costretta ad abbassare l’audio e cambiare inquadratura. Arrabbiato anche lo stesso Edo che avrebbe invitato il compagno di avventura a non dire certe cose. Grande Fratello Vip 7: la rivelazione suPare proprio che quand’è l’ora di dormire, nella casa del Grande Fratello Vip, emergono retroscena inediti e mai catturati dai microfoni. Tuttavia, per distrazione o altro, spuntano fuori di giorno lasciando perplessi davvero tutti. È il caso di ...