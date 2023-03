Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi confessa di avere avuto un flirt con un famoso calciatore: la reazione dei Vipponi - anninaa00 : RT @Zakaria36540166: RAGAZZI APRITE E VOTATE ORIANA A BISOGNO DEL NOSTRO SOSTEGNO ANCHE NEI SONDAGGI SIAMO INDIETRO ???? - Loredanataberl1 : RT @Domenic51648771: #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi #nikita #angolodellenotizie #prelemi #antonella #antonino #gfivip #nikiters #alber… - bergo_eleonora : RT @Zakaria36540166: RAGAZZI APRITE E VOTATE ORIANA A BISOGNO DEL NOSTRO SOSTEGNO ANCHE NEI SONDAGGI SIAMO INDIETRO ???? - Zakaria36540166 : RAGAZZI APRITE E VOTATE ORIANA A BISOGNO DEL NOSTRO SOSTEGNO ANCHE NEI SONDAGGI SIAMO INDIETRO ????… -

Giovedì 2 marzo è andata in onda una nuova puntata del 'Grande Fratello'. Una puntata in cui è successo di tutto, tanto che l'amministratore delegato di Mediaset, ...di quest'ultimo con...... 'È stato bellissimo, non me l'aspettavo...' Gf, annullata la messa in onda. La decisione di ...nell'ultima puntata del GfVip si è scagliata contro Edoardo Tavassi che aveva definito...L'influencer romano Francesco Chiofalo, ex fidanzato diFiordelisi , ha attaccato duramente Edoardo Donnamaria dopo le parole che quest'ultimo gli ha rivolto nella Casa del Gf. Gf, Francesco Chiofalo tuona contro Edoardo Donnamaria ...

Antonella Fiordelisi ha fatto il nome di suoi tre ex ragazzi: tra di loro c’è un noto calciatore dell’Inter Ieri sera, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è tornato il “GF Game Night”. Questo format ...Le tre VIP riflettono insieme sul loro attuale rapporto e su come gestire al meglio queste ultime settimane di convivenza ...