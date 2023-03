Genoa-Cosenza Calcio lunedì 06 marzo 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici | diretta TV

(Di domenica 5 marzo 2023) Ilè in piena lotta per il secondo posto soprattutto con Bari e Südtirol, ossia per la promozionein Serie A, mentre illotta disperatamente per mantenere la categoria. I liguri vengono da un serie positiva di quattro partite mentre i calabresi hanno ritrovato la vittoria nel derby giocato in casa contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VagBets : Mon 6 Mar 16:30 ???? Serie B ? Genoa - Cosenza Cosenza ML @ 11.5 - ParmaLiveTweet : Genoa, Gilardino: 'Cosenza squadra rivitalizzata, contro Parma, Sudtirol e Reggina hanno fatto bene'… - Fantacalciok : Genoa - Cosenza: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Genoa - Cosenza: diretta live e risultato in tempo reale - Picer82 : RT @CosenzaOfficial: ???? I convocati dei rossoblù per Genoa - Cosenza #forzalupi -

La partitadi Lunedì 6 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 28a giornata di Serie B GENOVA - Domenica 5 marzo 2023, allo ...Con queste parole il tecnico del, Alberto Gilardino , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il. 'È una partita che noi vogliamo fare nel modo ...Genova . "Arrivano rivitalizzati da questo risultato. Sono riusciti in novanta secondi a ribaltare una partita difficile e lo hanno fatto per bravura, per spirito e con un pizzico di fortuna, con ...

Il resto del gruppo sarà disponibile. Lunedì sera il Cosenza scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris alle ore 20.30 per la 28ª giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Sfida proibitiva per i ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...