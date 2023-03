Gazzetta – Cancelo gioca poco | dal City di Pep al Bayern di Nagelsmann | i motivi

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 13:56:11 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia delladello Sport: Per Pep “non è felice se non”, così l’ha mandato al. Ma qui il problema è l’interpretazione del ruolo di terzino… Sta accadendo di nuovo, sta accadendo ancora. Più passa il tempo e meno Joaoriesce are. Il portoghese a gennaio ha lasciato il Manchester, andando in prestito alMonaco, per trovare più spazio. Appena arrivato in Germania, il tecnico Juliansembrava dargli fiducia incondizionata. Sbarcato a Monaco il 31 gennaio, il giorno dopo era già in campo per gli ottavi della coppa di Germania contro il Mainz, restando in campo per 71 minuti. Il 5 febbraio già la sua seconda uscita, contro il Wolfsburg in ...