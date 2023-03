Gasp | altre brutte notizie | lesioni muscolari per Koopmeiners e Zappacosta

(Di domenica 5 marzo 2023) Lesione di primo grado alla giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro per Teun Koopmeiner; lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo destro per Davide. Questo l’esito degli accertamenti diagnostici a cui sono stati sottoposti nella giornata di domenica 5 marzo il centrocampista olandese e l’esterno di Sora, entrambi usciti malconci dalla sfida contro l’Udinese. Per Koop la partita è durata una quarantina di minuti, poi la richiesta di cambio e l’ingresso in campo di Ederson. Ancora più sfortunato, fermatosi durante il riscaldamento quando già era stato scelto tra gli undici titolari: cambio in corsa e Ruggeri scelto per la fascia sinistra, con Maehle dirottato sulla corsia opposta. Per entrambi, ora, scatteranno i relativi protocolli riabilitativi: il primo non dovrebbe rientrare prima della sosta per le ...

L’intervista. Le parole di mister Gasperini alla fine della gara casalinga contro l’Udinese terminata 0-0. « Rimorsi No, perchè i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. Hanno fatto indubbiame ...Termina 0-0 Atalanta-Udinese, match valido per la 25ª giornata di Serie A. A Bergamo è una sfida molto equilibrata, tirata, tra due squadre attente a non commettere errori per evitare di lasciare tant ...