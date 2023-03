(Di domenica 5 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, cure palliative edel. Il dottor Furio Massimoè un luminare nell’ambito delle Cure palliative e delladel, nonché una grande risorsa sul territorio e fondatore di Presenza Amica. Il Notiziario lo ha intervistato per comprendere meglio un tema, quello delle Cure palliative, che è sempre più ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Da metà febbraio era ricoverato nel reparto diintensiva del nosocomio milanese, dopo ... Originario di, per dieci anni era stato parroco a Novate Classe 1946, don Vittorio Madè era ...La Comunità dimilanese e di Novate in apprensione per le condizioni di salute di don Vittorio Madè, ... nella frazione di Bareggia, con incarichi pastorali, ricoverato inintensiva ...... dalla Prefettura nuova interdittiva antimafia: nel mirino un'autocarrozzeria 06/05 -del dolore: all'ospedale di Merate oltre 170 interventi nel primo anno di attività 07/05 - A...

Garbagnate, terapia del dolore: parla Zucco Il Notiziario

Garbagnate, cure palliative e terapia del dolore: parla Zucco. Il dottor Furio Massimo Zucco è un luminare nell’ambito delle Cure palliative e della ...Monsignor Vittorio Madè, originario di Garbagnate e già parroco di Novate Milanese, è morto ieri sera all’età di 77 anni.