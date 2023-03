Gara pazza a Kvitfjell | l' Austria rovina la festa a Goggia

(Di domenica 5 marzo 2023) Dopo 14 mesi Sofiasi ritrova anche in superG, ma l'appuntamento con il successo (o almeno il podio) è rinviato, anche causa meteo. A, pista inedita per questa generazione di ...

E' stata unafalsata, ma il nostro è uno sport outdoor'.Il secondo SuperG di Kvitfjell sa di beffa per Sofia Goggia . Nellapiùdella stagione, la bergamasca ha chiuso al quarto posto , in una giornata di festa per l'Austria con la tripletta Ortlieb - Venier - Gritsch. La beffa è legata alle condizioni ...Lapiùdella stagione è andata in scena a Kvitfjell , dove a vincere il secondo Super - G di questo fine settimana è a sorpresa l'austriaca Nina Ortlieb . Podio tutto austriaco, composto anche ...

Una splendida Sofia Goggia dopo una gara pazza fatta con il vento e sotto una fitta nevicata e' arrivata solo 4/a in 1.29.94 nel secondo superG di cdm di Kvitfjell. Sofia e' stata progressivamente bef ...(Eurosport IT) All’ultimo super-G femminile di Coppa del Mondo prima delle finali di Soldeu è arrivata la gara più pazza della stagione, forse una delle più pazze delle ultime stagioni. Sul pendio ...