Gara o doppia “rivoluzione verde” tra Cina e Banca mondiale? (Di domenica 5 marzo 2023) Ora si pone un dilemma: la Cina e la Banca mondiale saranno in una competizione leale nelle operazioni di prestito ai Paesi in via di sviluppo perché contribuiscano alle loro “rivoluzioni verdi”. Dopo il “cambio della guardia” a 1818 H Street, N.W, hanno ambedue posto la “transizione ecologica” (e una maggiore giustizia distributiva) al centro delle loro strategie, programmi e misure di prestito. Ci vorranno mesi per affermare se si tratterà di strategie e programmi cooperativi o conflittuali. In una prima fase – quella, per intenderci, della Belt and Road Initiative – la Cina ha essenzialmente cercato di copiare quello che faceva la Banca mondiale nella prima fase operativa delle sue operazioni: grandi progetti infrastrutturali (strade, porti, ferrovie). Anche quando la ... Leggi su formiche (Di domenica 5 marzo 2023) Ora si pone un dilemma: lae lasaranno in una competizione leale nelle operazioni di prestito ai Paesi in via di sviluppo perché contribuiscano alle loro “rivoluzioni verdi”. Dopo il “cambio della guardia” a 1818 H Street, N.W, hanno ambedue posto la “transizione ecologica” (e una maggiore giustizia distributiva) al centro delle loro strategie, programmi e misure di prestito. Ci vorranno mesi per affermare se si tratterà di strategie e programmi cooperativi o conflittuali. In una prima fase – quella, per intenderci, della Belt and Road Initiative – laha essenzialmente cercato di copiare quello che faceva lanella prima fase operativa delle sue operazioni: grandi progetti infrastrutturali (strade, porti, ferrovie). Anche quando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloArcarisi : @Ferro_GFsport @autosprint @autosprintLIVE In qualifica è sempre così, poi in gara Verstappen molla 30 secondi a se… - coldpatrix : RT @OfficialUSLecce: ???? ???????????? ???? ?????????????????? ??? L'attaccante Assan Ceesay è stato convocato in Nazionale, in occasione della doppia gara con… - OfficialUSLecce : ???? ???????????? ???? ?????????????????? ??? L'attaccante Assan Ceesay è stato convocato in Nazionale, in occasione della doppia gara… - BoyRezamuhammad : RT @OfficialUSLecce: ???? ?????????? ????: ???????????? ?????????? ???? ?????????????????? ??? Il calciatore Jason Vescan-Kodor è stato convocato, dal 19 al 28 marzo, dall… - OfficialUSLecce : ???? ?????????? ????: ???????????? ?????????? ???? ?????????????????? ??? Il calciatore Jason Vescan-Kodor è stato convocato, dal 19 al 28 marzo, d… -