Gabriel Garko: «Vorrei adottare un bambino. Il mio nome d'arte? Ecco come l'ho scelto» (Di domenica 5 marzo 2023) Gabriel Garko rivela: «Non Vorrei mettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe bello adottare un bambino, per dagli la possibilità di una vita migliore». In una... Leggi su leggo (Di domenica 5 marzo 2023)rivela: «Nonmettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe belloun, per dagli la possibilità di una vita migliore». In una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emigrante81 : RT @GrouchoMac: Gabriel Garko: “A diciassette anni nella recitazione ero un cane”. Poi è peggiorato - francyelia29 : RT @Gazzettino: #gabriel garko: «Ho nascosto la mia verità per anni. La verà normalità sarà quando nessuno sarà costretto a fare coming out… - infoitcultura : Gabriel Garko: 'Utero in affitto? No, è bello adottare. A 17 anni recitavo da cane' - infoitcultura : Gabriel Garko rivela le condizioni di salute dopo Ballando con le Stelle 17 - glooit : Gabriel Garko si racconta: “Non sono abituato a sputare nel piatto in cui ho mangiato” leggi su Gloo… -