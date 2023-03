Gabriel Garko sul coming out: “Non sono d’accordo sul doverlo fare” (Di domenica 5 marzo 2023) Il coming out di Gabriel Garko ha sicuramente cambiato la vita all’attore che ha avuto la possibilità finalmente di essere stesso. L’attore racconta come ha vissuto la scelta di parlare e ha affrontato anche temi delicati come quello dell’adozione. Al Corriere della Sera l’attore specifica: “Preciso subito che non sono d’accordo col coming out. La vera normalità ci sarà quando non sarà più necessario doverlo fare. Per prima cosa non tutti devono sapere gli affari tuoi, non è assolutamente giuro che una persona debba confessare pubblicamente la propria omosessualità solo perché la società impone che tutti devono essere eterosessuali. E se il mondo fosse al contrario? Se gli etero dovessero fare coming ... Leggi su cinemaserietv (Di domenica 5 marzo 2023) Ilout diha sicuramente cambiato la vita all’attore che ha avuto la possibilità finalmente di essere stesso. L’attore racconta come ha vissuto la scelta di parlare e ha affrontato anche temi delicati come quello dell’adozione. Al Corriere della Sera l’attore specifica: “Preciso subito che noncolout. La vera normalità ci sarà quando non sarà più necessario. Per prima cosa non tutti devono sapere gli affari tuoi, non è assolutamente giuro che una persona debba confessare pubblicamente la propria omosessualità solo perché la società impone che tutti devono essere eterosessuali. E se il mondo fosse al contrario? Se gli etero dovessero...

