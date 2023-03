Gabriel Garko rivela le sue condizioni di salute dopo gli infortuni a Ballando con le Stelle 17 (Di domenica 5 marzo 2023) Gabriel Garko, in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha aggiornato i suoi fans circa le sue condizioni di salute. Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, l’attore ha subito due piccoli incidenti che hanno compromesso la sua scalata verso il podio della diciassettesima edizione del talent. Garko, tra i favoriti per la vittoria, dopo due infortuni, prima al braccio e poi alla gamba, fu costretto a ritirarsi dalla competizione. Sono un tipo atletico, ma ho sempre fatto un tipo di allenamento che non ha nulla a che vedere con la danza. I ballerini hanno un genere di muscolatura diversa dalla mia che, negli allungamenti, rischia di strapparsi…Quello che è accaduto a me. Comunque comincio a stare ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 marzo 2023), in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha aggiornato i suoi fans circa le suedi. Durante la sua partecipazione acon le, l’attore ha subito due piccoli incidenti che hanno compromesso la sua scalata verso il podio della diciassettesima edizione del talent., tra i favoriti per la vittoria,due, prima al braccio e poi alla gamba, fu costretto a ritirarsi dalla competizione. Sono un tipo atletico, ma ho sempre fatto un tipo di allenamento che non ha nulla a che vedere con la danza. I ballerini hanno un genere di muscolatura diversa dalla mia che, negli allungamenti, rischia di strapparsi…Quello che è accaduto a me. Comunque comincio a stare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : Gabriel Garko rivela le sue condizioni di salute dopo gli infortuni a #Ballandoconlestelle 17 L'attore ha anche pa… - infoitcultura : Gabriel Garko: «Ci sono ancora spasimanti che assediano la mia villa. A 17 anni recitavo da cane»-… - infoitcultura : Gabriel Garko: 'Mi fa paura l'idea di diventare padre in questa società. Il coming out? Sarà vera normalità quando… - infoitcultura : Gabriel Garko: “A 17 anni recitavo da cane. Il coming out? Non sono molto d’accordo” - infoitcultura : Gabriel Garko: «Ho nascosto la mia verità per anni. La verà normalità sarà quando nessuno sarà costretto a fare com… -