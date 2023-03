Gabriel Garko: «La vera normalità ci sarà quando non sarà più necessario fare coming out» (Di domenica 5 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Gabriel Garko. Da trent’anni recita al cinema, in tv e a teatro. Nel 1991 ha vinto il concorso «Il più bello d’Italia». Nel 2016 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. Racconta il suo rapporto con le fan invasate. «L’ultima mi è capitata nei giorni scorsi. Diceva di essere Marilyn Monroe e si era piantata davanti a casa. Minigonna, tacchi a spillo e tette di fuori, non voleva andarsene e una volta è riuscita persino a entrare dentro casa. Sono riuscito a farla uscire con le buone maniere, ma poi ho dovuto chiamare i carabinieri, perché un giorno mi si è addirittura buttata sotto le ruote dell’auto… una matta… era diventata pericolosa e non mollava!». Garko racconta che gli capita spesso di essere assediato dagli ammiratori e di viverla male, a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista. Da trent’anni recita al cinema, in tv e a teatro. Nel 1991 ha vinto il concorso «Il più bello d’Italia». Nel 2016 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. Racconta il suo rapporto con le fan invasate. «L’ultima mi è capitata nei giorni scorsi. Diceva di essere Marilyn Monroe e si era piantata davanti a casa. Minigonna, tacchi a spillo e tette di fuori, non voleva andarsene e una volta è riuscita persino a entrare dentro casa. Sono riuscito a farla uscire con le buone maniere, ma poi ho dovuto chiamare i carabinieri, perché un giorno mi si è addirittura buttata sotto le ruote dell’auto… una matta… era diventata pericolosa e non mollava!».racconta che gli capita spesso di essere assediato dagli ammiratori e di viverla male, a ...

