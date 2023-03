Gabriel Garko: “Fare coming out? Non sono d’accordo, non è giusto che una persona debba confessare la propria omosessualità. E se dovessero farlo gli etero?” (Di domenica 5 marzo 2023) “Che cane che ero!”. Il commento tranchant è di Gabriel Garko, che ripensa all’esordio come attore a 17 anni nella serie tv Vita coi figli di Dino Risi accanto a Giancarlo Giannini e Monica Bellucci: “Avevo una particina, interpretavo il fidanzatino della figlia di Giannini ed ero terrorizzato. Ma Risi era un uomo molto paziente e mi ha insegnato come studiare bene la parte” racconta al Corriere della Sera. “Però, quando poi mi sono rivisto nel film, mi son detto: che cane che ero!”.Ne è passata di acqua sotto i ponti dal debutto, e ora che ha tagliato il traguardo dei 50 anni Gabriel Garko si guarda indietro tracciando un bilancio di quel che è stato, non senza qualche rimorso. Gli fu infatti proposto di andare negli States per lavorare nel cinema americano, ma gli mancò il coraggio di trasferirsi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) “Che cane che ero!”. Il commento tranchant è di, che ripensa all’esordio come attore a 17 anni nella serie tv Vita coi figli di Dino Risi accanto a Giancarlo Giannini e Monica Bellucci: “Avevo una particina, interpretavo il fidanzatino della figlia di Giannini ed ero terrorizzato. Ma Risi era un uomo molto paziente e mi ha insegnato come studiare bene la parte” racconta al Corriere della Sera. “Però, quando poi mirivisto nel film, mi son detto: che cane che ero!”.Ne è passata di acqua sotto i ponti dal debutto, e ora che ha tagliato il traguardo dei 50 annisi guarda indietro tracciando un bilancio di quel che è stato, non senza qualche rimorso. Gli fu infatti proposto di andare negli States per lavorare nel cinema americano, ma gli mancò il coraggio di trasferirsi e ...

