Fumo, verso lo stop totale: a breve vietato per legge anche all’aperto (Di domenica 5 marzo 2023) Addio quasi totale al Fumo: tra non molto sarà vietato per legge fumare all’aperto. Il provvedimento già in bozza e messo a punto dai tecnici del Ministero della Salute, prevede che non si possa più accendere né una sigaretta normale né una elettronica nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti, così come alle fermate sempre all’aperto di metro, bus, treni e traghetti. Per il resto è confermato quanto annunciato il mese scorso dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, con il divieto di Fumo al chiuso esteso anche a prodotti da svapo, Iqos e consimili a tabacco surriscaldato. Le prime infatti non sono a oggi sottoposte ad alcuna limitazione, salvo che nelle scuole e negli spazi aperti adiacenti agli ospedali oltre che al loro ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) Addio quasial: tra non molto saràperfumare. Il provvedimento già in bozza e messo a punto dai tecnici del Ministero della Salute, prevede che non si possa più accendere né una sigaretta normale né una elettronica nei tavolidi bar e ristoranti, così come alle fermate sempredi metro, bus, treni e traghetti. Per il resto è confermato quanto annunciato il mese scorso dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, con il divieto dial chiuso estesoa prodotti da svapo, Iqos e consimili a tabacco surriscaldato. Le prime infatti non sono a oggi sottoposte ad alcuna limitazione, salvo che nelle scuole e negli spazi aperti adiacenti agli ospedali oltre che al loro ...

