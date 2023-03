Fumo, si va verso il divieto all’aperto (anche per le sigarette elettroniche) (Di domenica 5 marzo 2023) La vita per i fumatori potrebbe diventare davvero dura. Si va infatti verso l’approvazione di una legge che prevede il divieto di Fumo all’aperto, sulla base di quanto emerso dai tecnici della Salute. Se il provvedimento dovesse entrare in vigore, non sarà più possibile accendere né una sigaretta né una e-cig nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti, così come alle fermate sempre all’aperto di metro, bus, treni e traghetti. La normativa dovrà essere emanata entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di aggiornare la “legge Sirchia“, pubblicata ormai 20 anni fa, quella che aveva introdotto il divieto di Fumo all’interno dei locali pubblici. Il governo ritiene fondamentale mettere in atto una campagna di prevenzione volta a sensibilizzare la popolazione ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 5 marzo 2023) La vita per i fumatori potrebbe diventare davvero dura. Si va infattil’approvazione di una legge che prevede ildi, sulla base di quanto emerso dai tecnici della Salute. Se il provvedimento dovesse entrare in vigore, non sarà più possibile accendere né una sigaretta né una e-cig nei tavolidi bar e ristoranti, così come alle fermate sempredi metro, bus, treni e traghetti. La normativa dovrà essere emanata entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di aggiornare la “legge Sirchia“, pubblicata ormai 20 anni fa, quella che aveva introdotto ildiall’interno dei locali pubblici. Il governo ritiene fondamentale mettere in atto una campagna di prevenzione volta a sensibilizzare la popolazione ...

