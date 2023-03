Fumo, Schillaci verso il divieto di e-cig anche in alcuni luoghi aperti. Salvini: “Esagerato. Aiutano ad abbandonare quelle normali” (Di domenica 5 marzo 2023) Governo diviso sulla stretta al Fumo. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha preparato il ddl preannunciato a gennaio e la bozza, secondo La Stampa, è più severa del previsto: divieti e limitazioni riguarderanno anche le e cig e saranno estesi a molti luoghi all’aperto come i parchi nel caso ci siano minori o donne in gravidanza. Sarà poi vietato fumare qualsiasi tipo di sigaretta alle fermate dell’autobus, della metro, dei traghetti, delle stazioni ferroviarie. Prevista anche l’eliminazione delle zone fumatori al chiuso in ristoranti, pub o bar e aeroporti, riguarderebbe anche e-cig e e prodotti del tabacco riscaldato. Il tutto per ridurre i danni da Fumo e Fumo passivo. L’idea però non piace al ministro delle Infrastrutture, Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Governo diviso sulla stretta al. Il ministro della Salute Orazioha preparato il ddl preannunciato a gennaio e la bozza, secondo La Stampa, è più severa del previsto: divieti e limitazioni riguarderannole e cig e saranno estesi a moltiall’aperto come i parchi nel caso ci siano minori o donne in gravidanza. Sarà poi vietato fumare qualsiasi tipo di sigaretta alle fermate dell’autobus, della metro, dei traghetti, delle stazioni ferroviarie. Previstal’eliminazione delle zone fumatori al chiuso in ristoranti, pub o bar e aeroporti, riguarderebbee-cig e e prodotti del tabacco riscaldato. Il tutto per ridurre i danni dapassivo. L’idea però non piace al ministro delle Infrastrutture, Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @fattoquotidiano: Fumo, Schillaci verso il divieto di e-cig anche in alcuni luoghi aperti. Salvini: “Esagerato. Aiutano ad abbandonare q… - fattoquotidiano : Fumo, Schillaci verso il divieto di e-cig anche in alcuni luoghi aperti. Salvini: “Esagerato. Aiutano ad abbandonar… - infoitsalute : Salvini contro la nuova legge Schillaci che cancellerà il fumo, anche all'aperto - JohnTuld1 : @matteosalvinimi Dico che Schillaci non è farina del sacco della vostra maggioranza, e ve lo deve aver suggerito Re… - Bender3023 : RT @stemagni76: Voti a destra per avere un po’ più di libertà e ti ritrovi con #Schillaci che vuole vietare il fumo all’aperto. Buono per s… -