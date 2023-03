Frosinone-Venezia, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 5 marzo 2023) Il campionato di Serie B 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la ventottesima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida Frosinone-Venezia, in programma domenica 5 marzo con inizio alle ore 15:00, mette di fronte allo stadio Benito Stirpe il Frosinone di Fabio Grosso e il Venezia di Paolo Vanoli. Il momento delle due squadre (Crediti foto: Venezia FC Twtter)Il Frosinone ha subito cancellato la sconfitta rimediata col Parma, espugnando per 2-0 il campo della Spal nel turno infrasettimanale. La partita dello stadio Paolo Mazza ha visto l’equilibrio spezzarsi al minuto 24 con la rete di Lucioni, poi i ciociari hanno chiuso la contesa nella ripresa col gran gol di Caso al 61’. Con questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Il campionato diB 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la ventottesima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida, in programma domenica 5 marzo con inizio alle ore 15:00, mette di fronte allo stadio Benito Stirpe ildi Fabio Grosso e ildi Paolo Vanoli. Il momento delle due squadre (Crediti foto:FC Twtter)Ilha subito cancellato la sconfitta rimediata col Parma, espugnando per 2-0 il campo della Spal nel turno infrasettimanale. La partita dello stadio Paolo Mazza ha visto l’equilibrio spezzarsi al minuto 24 con la rete di Lucioni, poi i ciociari hanno chiuso la contesa nella ripresa col gran gol di Caso al 61’. Con questo ...

