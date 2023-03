Frosinone-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023 (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto allo stadio Benito Stirpe per Frosinone-Venezia, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La capolista sembra inarrestabile e, dopo aver battuta la Spal, non ha alcuna intenzione di fermarsi: portare a casa altri tre punti significherebbe mettere un altro tassello per la promozione. La squadra lagunare, dal suo canto, deve cancellare la sconfitta di Bari e ripartire per abbandonare la zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto allo stadio Benito Stirpe per, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di: ecco la la, l’, latv e lodell’incontro. La capolista sembra inarrestabile e, dopo aver battuta la Spal, non ha alcuna intenzione di fermarsi: portare a casa altri tre punti significherebbe mettere un altro tassello per la promozione. La squadra lagunare, dal suo canto, deve cancellare la sconfitta di Bari e ripartire per abbandonare la zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KickOFFprofits : Best combined 1/2 & 2/1 HT/FT H2H leagues trends for today ???? Ternana vs Benevento ?? 2/5 ???? Virtus Francavilla vs P… - GiGiglio99 : Spezia Verona X Sampdoria Salernitana 1 Ascoli Bari X Brescia Cagliari 2 Como Modena X Frosinone Venezia 1 Spal Ci… - Fantacalciok : Frosinone - Venezia: diretta live e risultato in tempo reale - iacobellli : RT @TG24info: Serie B – Vigilia Frosinone-Venezia, Grosso: “Avversario pericoloso con giocatori giovani e dinamici” (VIDEO) | - iacobellli : RT @TG24info: Serie B – Frosinone, contro il #Venezia dubbi solo in un reparto | -