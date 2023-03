Frontale tra un’auto e una moto | morto il centauro 22enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 marzo 2023) . Ha perso la vita ilciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale tra auto esul via Braccianese. Ilin un: era un ragazzo di 22 anni Unamobile si sono scontrate all’ora di pranzo di oggi, domenica 5 marzo 2023, verso le ore 13. L’incidente stradale è avvenuto lungo strada provinciale 493 Braccianese nel Comune di Manziana in provincia di Roma, poco distante dal lago di Bracciano. Lo schianto si è verificato all’ingresso del supermercato Carrefour che si trova all’altezza del Bosco Macchia Grande. Ad avere la peggio, dopo l’impatto, è stato il ragazzo in sella allacicletta, probabilmente, come si vede dalla foto, di grossa cilindrata: nonostante i soccorsi degli operatori sanitari del 118, ha ...