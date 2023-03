FRITZ!OS 7.50: nuove funzionalità per le FRITZ!App (Di domenica 5 marzo 2023) Grazie all’aggiornamento FRITZ!OS 7.50, AVM amplia la gamma di funzioni delle FRITZ!App MyFRITZ!App, con la quale gli utenti possono accedere rapidamente al proprio FRITZ!Box tramite tablet o smartphone e vedere una panoramica della rete Mesh completamente rinnovata. L’app visualizza i prodotti FRITZ! e tutti i dispositivi collegati: in questo modo è possibile vedere subito cosa accade nella rete di casa. Attraverso MyFRITZ!App e con pochi semplici clic, gli utenti possono assegnare nomi unici ai loro dispositivi, così come dare la priorità di connessione a determinati dispositivi come, ad esempio, al device utilizzato per lavorare. Inoltre, la funzione “scenario” per la Smart Home può ora essere gestita anche attraverso la FRITZ!App Smart Home. Tutte le FRITZ!App sono disponibili ... Leggi su tuttotek (Di domenica 5 marzo 2023) Grazie all’aggiornamento7.50, AVM amplia la gamma di funzioni delleMy, con la quale gli utenti possono accedere rapidamente al proprio FRITZ!Box tramite tablet o smartphone e vedere una panoramica della rete Mesh completamente rinnovata. L’app visualizza i prodotti FRITZ! e tutti i dispositivi collegati: in questo modo è possibile vedere subito cosa accade nella rete di casa. Attraverso Mye con pochi semplici clic, gli utenti possono assegnare nomi unici ai loro dispositivi, così come dare la priorità di connessione a determinati dispositivi come, ad esempio, al device utilizzato per lavorare. Inoltre, la funzione “scenario” per la Smart Home può ora essere gestita anche attraverso laSmart Home. Tutte lesono disponibili ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #FRITZ!OS 7.50: nuove funzionalità per le #FRITZ!App #AWM #tuttotek - Ucciucci73 : FRITZ!OS 7.50: nuove funzionalità per le FRITZ!App - federiko87 : FRITZ!OS 7.50: nuove funzionalità per le FRITZ!App - SocialandTech : Il nuovo articolo (FRITZ!OS 7.50: nuove funzionalità per le FRITZ!App) è online su SocialandTech -… - infoitscienza : Fritz!OS si aggiorna alla versione 7.50: nuove funzionalità per Fritz!App -