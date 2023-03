Friburgo | Streich punge la Juventus | “Superlega? Devono prima gestire bene i soldi”

(Di domenica 5 marzo 2023) Tra 4 giorni, con esattezza giovedì 9 marzo alle ore 21.00, ladi Massimiliano Allegri accoglierà all’Allianz Stadium il, nella sfida valevole per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa Leauge. A Torino si giocherà dunque lapartita (delle due previste tra le squadre) e a riscaldare il clima ci ha pensato il tecnico dei tedeschi: Christian. L’allenatore dei bianconeri di Germania, ha speso parole non di certo al miele per la Vecchia Signora. Lasi sa, non sta di certo vivendo una stagione serena all’insegna dei successi. La società piemontese infatti, da qualche mese a questa parte, è al centro di vicende giudiziarie e inchieste. Proprio a partire dallo scioglimento del precedente Cda sono emerse differenti problematiche, che hanno addirittura portato ...

Juve-Friburgo, Streich già pizzica: “Superlega Imparassero a gestire i soldi che hanno già" Tuttosport

