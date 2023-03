Frank Matano, chi è la fidanzata Ylenia Azzurretti: “Finalmente la persona giusta” (Di domenica 5 marzo 2023) Tra i protagonisti della fortunata prima stagione di “LOL, Chi Ride E’ Fuori”, Frank Matano ha una fidanzata che lavora nel mondo dello spettacolo ovvero la regista di documentari Ylenia Azzurretti. Oggi l’attore e youtuber sarà ospite di “Domenica In” con Diego Abatantuono per promuovere il film “Una Notte Da Dottore” presentato nella rassegna “Alice Nella Città” alla “Festa Del Cinema Di Roma” e che sarà nelle sale dal 28 ottobre. Frank Matano con fidanzata Ylenia Azzurretti insieme dal 2020 Sempre riservatissimo sulla vita privata, Matano aveva confessato nel 2016 di essere legato ad una ragazza di nome Francesca, all’epoca fan del comico campano con la quale era scoccato un colpo di fulmine. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Tra i protagonisti della fortunata prima stagione di “LOL, Chi Ride E’ Fuori”,ha unache lavora nel mondo dello spettacolo ovvero la regista di documentari. Oggi l’attore e youtuber sarà ospite di “Domenica In” con Diego Abatantuono per promuovere il film “Una Notte Da Dottore” presentato nella rassegna “Alice Nella Città” alla “Festa Del Cinema Di Roma” e che sarà nelle sale dal 28 ottobre.coninsieme dal 2020 Sempre riservatissimo sulla vita privata,aveva confessato nel 2016 di essere legato ad una ragazza di nome Francesca, all’epoca fan del comico campano con la quale era scoccato un colpo di fulmine. ...

