Frank Matano: chi è, età, carriera, film, chi è la fidanzata, altezza, Instagram, LOL3 (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Che tempo che fa, il programma di Rai Tre condotto dal bravissimo Fabio Fazio insieme a con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck a partire dalle ore 20:00. Tra gli ospiti di oggi, domenica 5 marzo, anche Frank Matano, per parlare di LOL3. Tra gli altri ospiti figurano uno dei cantanti più amati di sempre, Claudio Baglioni e la neoeletta segretaria del PD Elly Schlein, ma anche il fisico Carlo Rovelli. L'elenco degli ospiti di Fazio è lunghissimo: va da Roberto Burioni al medico anestetista rianimatore Sonia Tancredi, da Michele Serra, ai Cugini di Campagna, da Frank Matano a Nino Frassica fino a Herbert Ballerina, passando da Gigi Marzullo, Simona Ventura e dalla Signora Coriandoli. Ma ci saranno anche la Gialappa's Band, Tananai, Ubaldo Pantani, ...

