Francia, aboliti i regimi pensionistici speciali. Il 7 marzo maxi sciopero dei trasporti e del comparto energia contro la riforma di Macron (Di domenica 5 marzo 2023) Il Senato francese a maggioranza di destra ha approvato ieri sera a tarda ora l’abolizione di diversi regimi pensionistici speciali, tra cui quelli della Ratp, la società che gestisce tutto il trasporto pubblico a Parigi e nell’Ile de France, e delle aziende energetiche. La decisione, che varrebbe solo per i nuovi assunti, realizza quanto previsto dall’articolo 1 della contestata riforma delle pensioni. In Senato la norma è passata con 233 voti a favore e 99 contrari. Sale la tensione nelle piazze e nelle aziende in vista della mobilitazione indetta per il 7 marzo dai sindacati, che minacciano di fermare il Paese. I dipendenti delle aziende che gestiscono elettricità e gas, preoccupati come quelli della Ratp per l’abolizione del regime speciale finora loro riservato, hanno iniziato venerdì scorso uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Il Senato francese a maggioranza di destra ha approvato ieri sera a tarda ora l’abolizione di diversi, tra cui quelli della Ratp, la società che gestisce tutto il trasporto pubblico a Parigi e nell’Ile de France, e delle aziende energetiche. La decisione, che varrebbe solo per i nuovi assunti, realizza quanto previsto dall’articolo 1 della contestatadelle pensioni. In Senato la norma è passata con 233 voti a favore e 99 contrari. Sale la tensione nelle piazze e nelle aziende in vista della mobilitazione indetta per il 7dai sindacati, che minacciano di fermare il Paese. I dipendenti delle aziende che gestiscono elettricità e gas, preoccupati come quelli della Ratp per l’abolizione del regime speciale finora loro riservato, hanno iniziato venerdì scorso uno ...

