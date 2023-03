Francesco: “La bellezza di Cristo non è alienante ed è nei volti di chi ci è accanto” (Di domenica 5 marzo 2023) Città del Vaticano – “La bellezza di Cristo non è alienante” e anzi, la possiamo “vedere nei tanti volti di chi ci cammina accanto ogni giorno”. Così Papa Francesco, affacciato su una piazza San Pietro gremita da 30mila fedeli, commenta l’episodio del Vangelo di questa II Domenica di Quaresima, quello della Trasfigurazione. Ovvero, Gesù che porta con sé, sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni, e si rivela a loro in tutta la sua bellezza di Figlio di Dio (cfr Mt 17,1-9). Ma “in che cosa consiste questa bellezza? Cosa vedono i discepoli? Un effetto spettacolare? No – risponde il Papa ., non è questo. Vedono la luce della santità di Dio risplendere nel volto e nelle vesti di Gesù, immagine perfetta del Padre”. “Dio è Amore, e dunque i discepoli hanno visto ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 marzo 2023) Città del Vaticano – “Ladinon è” e anzi, la possiamo “vedere nei tantidi chi ci camminaogni giorno”. Così Papa, affacciato su una piazza San Pietro gremita da 30mila fedeli, commenta l’episodio del Vangelo di questa II Domenica di Quaresima, quello della Trasfigurazione. Ovvero, Gesù che porta con sé, sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni, e si rivela a loro in tutta la suadi Figlio di Dio (cfr Mt 17,1-9). Ma “in che cosa consiste questa? Cosa vedono i discepoli? Un effetto spettacolare? No – risponde il Papa ., non è questo. Vedono la luce della santità di Dio risplendere nel volto e nelle vesti di Gesù, immagine perfetta del Padre”. “Dio è Amore, e dunque i discepoli hanno visto ...

