Fracomina debutta alla Milano Fashion Week

Leggi su velvetmag

(Di domenica 5 marzo 2023)Settimana della Moda diportando sulla passerella del Circolo Filologico dila sua visione di femminilità vivace e naturalmente versatile capace di riflettereperfezione il tempo attuale. Un concentrato di coolness che contamina stili diversi in cui convivono le personalità delle donne di oggi per dare vita a una proposta pensata per essere interpretata in ogni momento della giornata. A cominciare da un dailywear ultra chic che vive di contrasti tessili e cromatici in cui l’essenzialità, dei modelli, dei tagli, delle silhouette, nasce all’insegna di una sartorialità metropolitana accesa da stampe.Courtesy of Press ...