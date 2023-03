FOTO – Merlo festeggia il gol realizzato | «Prossima settimana si decide tutto!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 marzo 2023) Beatrice, protagonista con il gol del pareggio in Inter-Juventus semifinale di Coppa Italia Femminile, dopo la partita ha esultato sui social. L’ESULTANZA – Beatriceha contribuito con un suo gol (e che gol!) al pareggio per la sfida di andata in semifinale contro la Juventus Women in Coppa Italia Femminile. Il difensore ha esultato così sui social: «siràSuper contenta per il gol». Di seguito il post pubblicato su Instagram. Fonte: Pagina Instagram BeatriceInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati