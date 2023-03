Formula1, esordio non al top per le Rosse in Bahrein (Di domenica 5 marzo 2023) Si è aperto in negativo il Mondiale di Formula1 2023 per il team del Cavallino Rosso. La Ferrari di Sainz è quarta, mentre il compagno di squadra Leclerc è costretto al ritiro a pochi giri dalla fine, la vittoria è di Verstappen su Red Bull. Nonostante le ottime posizioni raggiunte nelle qualifiche di sabato, la prima tappa del Mondiale di Formula1 2023 in Bahrein non si conclude nel migliore dei modi per la Ferrari. Carlos Sainz, partito in seconda fila, chiude la sfida ai piedi del podio ‘accontentandosi’ di un quarto posto. Più sfortunata la gara per il compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco, dopo essere partito dalla terza posizione in griglia di partenza, si rendere protagonista di un duello per il secondo posto con la Red Bull di Perez, ma a dieci giri dalla fine il monegasco è costretto a ritirarsi dalla pista senza ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 marzo 2023) Si è aperto in negativo il Mondiale di2023 per il team del Cavallino Rosso. La Ferrari di Sainz è quarta, mentre il compagno di squadra Leclerc è costretto al ritiro a pochi giri dalla fine, la vittoria è di Verstappen su Red Bull. Nonostante le ottime posizioni raggiunte nelle qualifiche di sabato, la prima tappa del Mondiale di2023 innon si conclude nel migliore dei modi per la Ferrari. Carlos Sainz, partito in seconda fila, chiude la sfida ai piedi del podio ‘accontentandosi’ di un quarto posto. Più sfortunata la gara per il compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco, dopo essere partito dalla terza posizione in griglia di partenza, si rendere protagonista di un duello per il secondo posto con la Red Bull di Perez, ma a dieci giri dalla fine il monegasco è costretto a ritirarsi dalla pista senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Durissimo Leclerc sull'esordio in Bahrain. Il monegasco ha parlato ai microfoni di Sky dopo il deludente ritiro di… - Leryn23212354 : RT @tuttosport: Durissimo Leclerc sull'esordio in Bahrain. Il monegasco ha parlato ai microfoni di Sky dopo il deludente ritiro di quest'og… - AleC226 : RT @tuttosport: Durissimo Leclerc sull'esordio in Bahrain. Il monegasco ha parlato ai microfoni di Sky dopo il deludente ritiro di quest'og… - morganevermind : RT @tuttosport: Durissimo Leclerc sull'esordio in Bahrain. Il monegasco ha parlato ai microfoni di Sky dopo il deludente ritiro di quest'og… - Tomas1374 : RT @tuttosport: Durissimo Leclerc sull'esordio in Bahrain. Il monegasco ha parlato ai microfoni di Sky dopo il deludente ritiro di quest'og… -