Formula 1 | Verstappen vince il Gp del Bahrain Ferrari solo quarta con Sainz Leclerc costretto al ritiro

Terza la Ferrari di Leclerc VIDEO Il Mondiale di1 è iniziato così com'era finito: con Maxdavanti a tutti. Il pilota olandese della Red Bull, che ha dominato la scorsa stagione, ...Max, pilota olandese della Red Bull, ha vinto il Gran Premio del Bahrein, prima gara del Mondiale 2023, precedendo il compagno di ......posto mentre sul gradino più basso del podio (99in carriera) sale Fernando Alonso Max... primo appuntamento stagionale del Mondiale diUno. La Red Bull parte col piede giusto, ...

Verstappen: "Sorpreso di essere in pole. In gara andiamo più forte" FormulaPassion.it

Una prova di forza impressionante. Red Bull comincia nel migliore dei modi il 2023 e firma una doppietta schiacciante a Sakhir in occasione del Gran Premio del Bahrain valevole come appuntamento inaug ...Max Verstappen è ripartito da dove aveva lasciato, ossia dal gradino più alto del podio. Il due volte campione del mondo ha vinto per la prima volta in carriera il Gran Premio del Bahrain, partendo da ...