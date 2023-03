Formula 1, Vasseur e il disastro Ferrari: “Inizio shock” (Di domenica 5 marzo 2023) Nuova stagione di Formula 1, vecchia Ferrari. Sembra non sia cambiato nulla rispetto lo scorso anno, specialmente dopo aver assistito al GP Bahrain 2023 con la netta vittoria della Red Bull di Max Verstappen e il clamoroso flop della rosse. Leclerc – deluso a fine gara – si è ritirato per problemi di affidabilità, mentre ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Nuova stagione di1, vecchia. Sembra non sia cambiato nulla rispetto lo scorso anno, specialmente dopo aver assistito al GP Bahrain 2023 con la netta vittoria della Red Bull di Max Verstappen e il clamoroso flop della rosse. Leclerc – deluso a fine gara – si è ritirato per problemi di affidabilità, mentre ... TAG24.

