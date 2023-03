Formula 1 | GP Bahrain | partenza e primo giro | highlights

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - SkySportF1 : '????????????????, ????????????????, ????????????????' '???? ??????????', ?????????????? ?????????????????? ???? ???????????? ???? ????° ???????? ???? ?????????????? LIVE ?… - sportface2016 : #Ferrari #BahrainGP, #Vasseur: “#Leclerc? Problema che non ci aspettavamo, è stato uno shock” - 1000Cuori : ?? F1 - Bahrain, dominio Verstappen e Red Bull. Ferrari continua a dover capire ?? -

Nel deserto della Red Bull portò a casa zero punti. Entrambe le vetture non finirono la gara. 12 mesi dopo: primo e secondo. Chi volesse buttarla sul ridere potrebbe dire che Leclerc è ...Inizia così la stagione 2023 di1: Leclerc supera Perez e si porta al secondo posto alle spalle di Verstappen. La gara del monegasco, però, ...AGI - Stagione nuova, ma la sinfonia è sempre la stessa: Max Verstappen e la Red Bull dominano in, con l'olandese che si aggiudica la prima gara del 2023 di1 e la scuderia austriaca che completa la doppietta con il secondo posto di Sergio Perez . Chiude il podio un fenomenale ...

GP Bahrain: rivivi tutte le emozioni della prima gara del Mondiale La Gazzetta dello Sport

Fernando Alonso è il "Driver of the Day" dell'ultimo Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara gestita con esperienza e grande intelligenz ...Roma – Stagione nuova, ma la sinfonia è sempre la stessa: Max Verstappen e la Red Bull dominano in Bahrain, con l'olandese che si aggiudica la prima gara del 2023 di Formula 1 e la scuderia austriaca ...