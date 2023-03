Formula 1 | GP Bahrain 2023 | trionfa Verstappen | doppietta Red Bull Leclerc fuori

(Di domenica 5 marzo 2023) C’è davvero poco da fare di fronte alla Red. Al GP, primo appuntamento stagionale di1, la scuderia campione del mondo hato, registrando unada sogno. Vittoria per Maxe seconda posizione per Checo Perez. Dominio chiarissimo e senza mezzi termini. Flop abbastanza evidente per la Ferrari che ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - SkySportF1 : '????????????????, ????????????????, ????????????????' '???? ??????????', ?????????????? ?????????????????? ???? ???????????? ???? ????° ???????? ???? ?????????????? LIVE ?… - MasterblogBo : MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Max Verstappen riprende da dove aveva lasciato. Il due volte campione del mondo scat… - Eurosport_IT : La Red Bull parte con il piede giusto con la doppietta Verstappen-Perez: problemi invece per la Ferrari ?????? #F1 |… -

Max Verstappen ha conservato il primo posto dopo la partenza del Gp delche apre la stagione del Mondiale 2023 di1 e si disputa sul circuito di Sakhir. Alle spalle dell'olandese della Red Bull c'è la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che guadagna una ...SAKHIR - La Ferrari esce delusa dal Gran Premio del, valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di1. Charles Leclerc è costretto al ritiro dopo 41 giri , mentre per Carlos Sainz arriva un quarto posto che non può soddisfare . A ...Queste le pagelle del gran premio del, gara d'esordio del Mondiale 2023 di1. Sul tracciato di Sakhir s'impone il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro di lui, il compagno di team Sergio Pérez e l'Aston Martin dell'...

Formula 1, GP Bahrain: vince Verstappen, Sainz 4°. Ritiro per Leclerc Sky Sport

Max Verstappen ha conquistato per la prima volta in carriera la vittoria nel Gran Premio del Bahrain, prima prova della stagione 2023 di Formula 1. Il campione olandese, scattato dalla pole position, ...Peggio di così non se lo poteva aspettare nemmeno il più pessimista tra tutti i ferraristi. Charles Leclerc è costretto al ritiro nel Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formul ...