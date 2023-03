Formazioni ufficiali Spezia-Hellas Verona: le scelte dei due allenatori (Di domenica 5 marzo 2023) Alle 12.30 scenderanno il campo Spezia e Hellas Verona per l’anticipo di questa domenica di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali Ecco le Formazioni ufficiali di Spezia–Verona. Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola.Allenatore: Leonardo Semplici Verona (3-4-2-1): Perilli; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Gaich.Allenatore: Marco Zaffaroni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Alle 12.30 scenderanno il campoper l’anticipo di questa domenica di Serie A. Ecco leEcco ledi(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola.Allenatore: Leonardo Semplici(3-4-2-1): Perilli; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Gaich.Allenatore: Marco Zaffaroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoHellasVer1 : LIVE Spezia-Verona, le formazioni ufficiali: non c'è Montipò - sportli26181512 : Spezia-Verona, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Partita che potrebbe rivelarsi decisiva nell… - TUTTOJUVE_COM : Serie A, le formazioni ufficiali di Spezia-Verona - SOSFanta : ?? #SpeziaVerona, formazioni ufficiali: fuori Montipò, il motivo! Panca #Doig, c'è Verde ? - Spezia_1906 : ? Sorpresa per il #Verona fra i pali, conferme per #Semplici ?? Seguite con noi #SpeziaVerona con la diretta dal Pic… -