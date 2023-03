Formazioni ufficiali Sampdoria-Salernitana | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 5 marzo 2023), ledei due allenatori per il match in programma alle ore 15 Diramate ledi, match valevole per la 25esima giornata di Serie A.(3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Sabiri; Jesé Rodriguez. Allenatore: Stankovic.(3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. Allenatore: Sousa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS - HELLAS VERONA PRIMAVERA - Le formazioni ufficiali (diretta su SportItalia) - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #SampSalernitana, formazioni ufficiali: la scelta su Sabiri, Dia e Mazzocchi ? - 11contro11 : #Ascoli-#Bari, le formazioni ufficiali #TorneiMinori #11contro11 - desyfakhrana : RT @OfficialSSLazio: #SerieBFemminile ???? Le formazioni ufficiali di #SanMarinoLazio ?? - OfficialSSLazio : #SerieBFemminile ???? Le formazioni ufficiali di #SanMarinoLazio ?? -

Commenta per primo Un Brescia in caduta libera e a caccia di punti per evitare la retrocessione ospita un Cagliari in rimonta e in piena corsa playoff. Ecco le scelte di Gastaldello e Ranieri: BRESCIA ...Commenta per primo Di seguito, ledi Sampdoria - Salernitana, con tutte le scelte optate da Stankovic e Sousa. SAMPDORIA (3 - 5 - 2) : Audero, Zanoli, Nuytinck, Amione, Leris, Winks, Rincon, Cuisance, Augello, ...Ledi Sampdoria - Salernitana di domenica 5 marzo 2023, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 GENOVA - Domenica 5 marzo, alle ...

Una partia quindi d'alta quota tra due delle formazioni più sorprendenti dell'intero Girone A. PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Vaghi, Saporetti, Boffelli; Perotti, Nicco, Fietta, Ferri, Ndrecka; Pitou ...Sono da poco giunte le formazioni ufficiali del match dell'Orogel-Manuzzi tra Cesena e Montevarchi. I bianconeri portano qualche novità rispetto all'ultimo match. In difesa ...