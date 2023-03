Formazioni ufficiali Lecce-Inter | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 5 marzo 2023), ledei due allenatori per il match in programma alle ore 18.00 Diramate ledi, match valevole per la 25esima giornata di Serie A.(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi(4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni L'articolo proviene da Calcio News 24.

