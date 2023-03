Football americano, IFL 2023: i Guelfi Firenze stendono gli Skorpions Varese nel match inaugurale (Di domenica 5 marzo 2023) Con il kick-off match tra Skorpions Varese e Guelfi Firenze (vinto facilmente da questi ultimi) ha preso il via ufficialmente l’Italian Football League 2023. Dal prossimo weekend il calendario entrerà in modalità regolare ma, per il momento, abbiamo assistito solo a questa sfida in questo fine settimana d’esordio. Ricordiamo che saranno nove le squadre partecipanti a questa stagione, ma non vedremo più i Seamen Milano, che si cimenteranno nella importantissima EFL, la cosiddetta “Champions League” della palla ovale. Skorpions Varese-Guelfi Firenze 7-42. Tutto facile per i Guelfi che mettono subito le cose in chiaro con due mete già nel primo quarto grazie a Gerbino che va a segno con ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Con il kick-offtra(vinto facilmente da questi ultimi) ha preso il via ufficialmente l’ItalianLeague. Dal prossimo weekend il calendario entrerà in modalità regolare ma, per il momento, abbiamo assistito solo a questa sfida in questo fine settimana d’esordio. Ricordiamo che saranno nove le squadre partecipanti a questa stagione, ma non vedremo più i Seamen Milano, che si cimenteranno nella importantissima EFL, la cosiddetta “Champions League” della palla ovale.7-42. Tutto facile per iche mettono subito le cose in chiaro con due mete già nel primo quarto grazie a Gerbino che va a segno con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #Football americano, IFL 2023: i Guelfi Firenze stendono gli Skorpions Varese nel match inaugurale - - CarlodeBlasio1 : Fred Williamson, attore ed ex giocatore di football americano, nato il 5 marzo 1938 a Gary, Indiana (USA).… - AnStorti : @Wefloo18 Non ha tipo investito in una squadra di serie B di football americano? - AnStorti : @Wefloo18 Gerry però viene dal mondo del football americano, si gasa coi lancioni - mgpg07 : Paragonare il gioco del Milan a football americano e rugby è un insulto a questi due sport meravigliosi. -