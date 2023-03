“Foibe, vi spiego perché è fondamentale parlarne a scuola”: parla Silvano Olmi (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar – “Insistere sui giovani, organizzare conferenze sulle Foibe a scuola è importantissimo”. Lo scorso 29 dicembre, l’assemblea degli iscritti al Comitato 10 Febbraio, ha eletto Silvano Olmi quale nuovo presidente nazionale. Lo abbiamo intervistato. Intervista a Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 Febbraio Cosa vuol dire per te essere il presidente di un’associazione impegnata nell’informazione storica sul genocidio commesso ai danni dei cittadini italiani in ex Jugoslavia? “Eh, bella domanda questa. E’ un impegno molto importante, il Comitato 10 Febbraio, di cui sono Presidente da poche settimane, si occupa di rammentare al nostro popolo i crimini commessi ai danni dei cittadini italiani durante il regime del dittatore comunista Josif Broz Tito. Erano uomini e donne che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar – “Insistere sui giovani, organizzare conferenze sulleè importantissimo”. Lo scorso 29 dicembre, l’assemblea degli iscritti al Comitato 10 Febbraio, ha elettoquale nuovo presidente nazionale. Lo abbiamo intervistato. Intervista a, presidente del Comitato 10 Febbraio Cosa vuol dire per te essere il presidente di un’associazione impegnata nell’informazione storica sul genocidio commesso ai danni dei cittadini italiani in ex Jugoslavia? “Eh, bella domanda questa. E’ un impegno molto importante, il Comitato 10 Febbraio, di cui sono Presidente da poche settimane, si occupa di rammentare al nostro popolo i crimini commessi ai danni dei cittadini italiani durante il regime del dittatore comunista Josif Broz Tito. Erano uomini e donne che ...

