Flavio Briatore è irriconoscibile | la foto diventa virale | Tutti senza parole

Leggi su howtodofor

(Di domenica 5 marzo 2023)ha condiviso uno scatto in cui lo vediamo in una veste diversa e inedita, è subito boom di reaction su Instagram.è tra gli imprenditori italiani più famosi al mondo, nonché uno dei più ricchi. Viene da Cuneo e oltre ad essere imprenditore è anche dirigente sportivo. Proprio nello sport si è distinto in particolar modo, perché tra le sue esperienze professionali è stato anche team manager in Formula 1 con la scuderia Benetton che poi èta Renault.è inoltre a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Majestas, precedentemente nota come Billionaire Life. Come vi abbiamo già raccontatoè figlio di due maestri di scuola elementare e lui ha studiato come geometra. Tutto quello che ha ...