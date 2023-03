Firenze, il partito antifascista e la solita routine del potere (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 marzo – Selfie, abbracci e strette di mano: a Firenze va in scena la routine del potere. Conte, Schlein e Landini si dividono la piazza e si comportano come vecchi amici mentre in città va in onda il grande show antifascista. Come siamo arrivati a tutto questo? Era veramente una rissa tra studenti il problema? O servivano prove generali per riunire la “cupola”? Firenze il giorno dopo La grande liturgia antifascista ha raggiunto ieri il suo zenit, la prassi la conosciamo: prima il vittimismo, poi la riunificazione contro i nuovi squadristi. Tutto doveva portare a ieri e gli ingredienti c’erano già tutti: la città di Firenze guidata da Dario Nardella, la preside del Da Vinci – Annalisa Savino – entrata (guarda caso) a gamba tesa su un fatto estraneo alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 marzo – Selfie, abbracci e strette di mano: ava in scena ladel. Conte, Schlein e Landini si dividono la piazza e si comportano come vecchi amici mentre in città va in onda il grande show. Come siamo arrivati a tutto questo? Era veramente una rissa tra studenti il problema? O servivano prove generali per riunire la “cupola”?il giorno dopo La grande liturgiaha raggiunto ieri il suo zenit, la prassi la conosciamo: prima il vittimismo, poi la riunificazione contro i nuovi squadristi. Tutto doveva portare a ieri e gli ingredienti c’erano già tutti: la città diguidata da Dario Nardella, la preside del Da Vinci – Annalisa Savino – entrata (guarda caso) a gamba tesa su un fatto estraneo alla ...

