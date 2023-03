Firenze e quel pretesto che la sinistra attendeva. L’opinione di Cazzola (Di domenica 5 marzo 2023) “Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io’’. È un pensiero, questo, che deve attraversare spesso la mente di Giorgia Meloni. In particolare, le deve essere successo nella serata di ieri al ritorno dalla sua missione in India e dagli Emirati. Per sua fortuna in conferenza stampa le erano state fatte domande solo sulla tragedia di Cutro, mentre anche i giornalisti al seguito avevano dimenticato (o sottovalutato) il fatto che si sarebbe svolta, più o meno nelle stesse ore, una manifestazione “antifascista” a Firenze, con la partecipazione di quasi tutti i partiti di opposizione e le forze politiche e sindacali della sinistra: oves et bove set omnia pecora campi. È stata la prima iniziativa di quest’ampiezza da quando ha iniziato ad operare il governo Meloni, a parte forse lo sciopero generale di Cgil e Uil contro la manovra di bilancio. ... Leggi su formiche (Di domenica 5 marzo 2023) “Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io’’. È un pensiero, questo, che deve attraversare spesso la mente di Giorgia Meloni. In particolare, le deve essere successo nella serata di ieri al ritorno dalla sua missione in India e dagli Emirati. Per sua fortuna in conferenza stampa le erano state fatte domande solo sulla tragedia di Cutro, mentre anche i giornalisti al seguito avevano dimenticato (o sottovalutato) il fatto che si sarebbe svolta, più o meno nelle stesse ore, una manifestazione “antifascista” a, con la partecipazione di quasi tutti i partiti di opposizione e le forze politiche e sindacali della: oves et bove set omnia pecora campi. È stata la prima iniziativa di quest’ampiezza da quando ha iniziato ad operare il governo Meloni, a parte forse lo sciopero generale di Cgil e Uil contro la manovra di bilancio. ...

