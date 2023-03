Fiorentina-Milan, Bennacer: “Hanno giocato meglio di noi. Io mi sento bene” (Di domenica 5 marzo 2023) “Stasera era molto dura. Hanno giocato sicuramente meglio di noi, non abbiamo meritato di vincere. Non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo recuperare perché si gioca tra quattro giorni”. Lo ha detto a Milan TV il centrocampista rossonero Ismael Bennacer dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 2-1 al Franchi. Sulle sue condizioni: “Mi sento bene, ho messo minuti. Non ci voleva questo risultato ma è successo. Mi sono sentito bene, poi con il tempo starò ancora meglio”, conclude. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) “Stasera era molto dura.sicuramentedi noi, non abbiamo meritato di vincere. Non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo recuperare perché si gioca tra quattro giorni”. Lo ha detto aTV il centrocampista rossonero Ismaeldopo la sconfitta contro laper 2-1 al Franchi. Sulle sue condizioni: “Mi, ho messo minuti. Non ci voleva questo risultato ma è successo. Mi sono sentito, poi con il tempo starò ancora”, conclude. SportFace.

