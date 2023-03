Fiorentina-Milan 2-1, Pioli: “Oggi hanno fatto meglio di noi. Non c’era il pensiero al Tottenham” (Di domenica 5 marzo 2023) Il tecnico della Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 arrivata in casa della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Abbiamo preparato la partita come se fosse importante ma la Fiorentina Oggi ha fatto meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa dopo il rigore l’abbiamo interpretata meglio, creando occasioni ma alla fine è arrivata una sconfitta. Non c’era il pensiero di Londra, Oggi la Fiorentina ha giocato meglio. Non abbiamo mai pensato al Tottenham, dovevamo fare meglio e non ci siamo riusciti. In campionato ci sono ancora tante partite, è uno stop che non ci voleva ma serviva ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Il tecnico della, Stefano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 arrivata in casa della. Ecco le sue parole: “Abbiamo preparato la partita come se fosse importante ma lahadi noi, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa dopo il rigore l’abbiamo interpretata, creando occasioni ma alla fine è arrivata una sconfitta. Nonildi Londra,laha giocato. Non abbiamo mai pensato al, dovevamo faree non ci siamo riusciti. In campionato ci sono ancora tante partite, è uno stop che non ci voleva ma serviva ...

