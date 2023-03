Fiorentina-Milan (2-1), Pioli: “Con il Tottenham sarà diverso” (Di domenica 5 marzo 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della brutta sconfitta per due a uno contro la Fiorentina allenata da Italiano. Al Franchi per i rossoneri arriva un risultato negativo dopo un mini ciclo positivo, ora arriva la partita più importante della stagione in Champions League contro il Tottenham di Conte (in panchina ci sarà Stellini). L’allenatore dei rossoneri ha provato anche a rilanciare Bakayoko e Adli. Fiorentina-Milan, Pioli: “Italiano uno dei migliori” Il tecnico dei rossoneri ha parlato cosi della gara: “Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante. La Fiorentina ha fatto meglio di noi nel primo tempo per qualità ed energia, abbiamo vinto pochi duelli. Abbiamo interpretato meglio il secondo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 marzo 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato al termine della brutta sconfitta per due a uno contro laallenata da Italiano. Al Franchi per i rossoneri arriva un risultato negativo dopo un mini ciclo positivo, ora arriva la partita più importante della stagione in Champions League contro ildi Conte (in panchina ciStellini). L’allenatore dei rossoneri ha provato anche a rilanciare Bakayoko e Adli.: “Italiano uno dei migliori” Il tecnico dei rossoneri ha parlato cosi della gara: “Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante. Laha fatto meglio di noi nel primo tempo per qualità ed energia, abbiamo vinto pochi duelli. Abbiamo interpretato meglio il secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro il Milan?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #fiorentinamilan - CorSport : Fiorentina-Milan, minuto 13. Tutto lo stadio Artemio Franchi ricorda #Astori. Tutti in piedi per Davide: un ricordo… - ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - sportli26181512 : Condò: 'Sliding door il cross di De Ketelaere che Messias ha clamorosamente sprecato': Paolo Condò, opinionista, si… - toninocolasante : RT @RadioRossonera: 'Giocare a San Siro per me era una cosa fantastica, non volevo finisse mai la partita' ??? Il dolce ricordo di Jack #Bo… -

Milan, Pioli esclude deconcentrazione per il Tottenham e ricorda Astori Fiorentina - Milan, l'analisi di Pioli . Champions, Pioli garantisce sul match col Tottenham . Davide Astori, il pensiero di Pioli . Fiorentina - Milan, l'analisi di Pioli. Pioli ha analizzato così ... Fiorentina, Commisso: "Molto orgoglioso, Astori ci ha aiutato a vincere" ... "Dicono tutti che non vinciamo mai queste partite, oggi l'abbiamo fatto" Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan. Di seguito le ... Leclerc, la strategia della pazienza "Meglio terzo con gomme nuove" ...00 ASVEL - Real Madrid 71 - 75 20:30 Milano - Olympiacos 83 - 62 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Monza - Empoli 2 - 1 18:00 Atalanta - Udinese 0 - 0 20:45 Fiorentina - Milan 2 - 1 CALCIO ... , l'analisi di Pioli . Champions, Pioli garantisce sul match col Tottenham . Davide Astori, il pensiero di Pioli ., l'analisi di Pioli. Pioli ha analizzato così ...... "Dicono tutti che non vinciamo mai queste partite, oggi l'abbiamo fatto" Rocco Commisso, presidente della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il. Di seguito le ......00 ASVEL - Real Madrid 71 - 75 20:30 Milano - Olympiacos 83 - 62 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Monza - Empoli 2 - 1 18:00 Atalanta - Udinese 0 - 0 20:452 - 1 CALCIO ... Serie A: Fiorentina batte Milan 2-1 - Calcio Agenzia ANSA Prime pagine - "La spunta Mou"; "Il -15 come i miei scudetti" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Pagelle Fiorentina-Milan 2-1…" La squadra di Italiano crea tanto e capitalizza nella ripresa con il rigore di Nico Gonzalez e il gol di Jovic. Nico Gonzalez e Jovic mandano KO Pioli. Fiorentina-Milan 2-1, la cronaca del match: una ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La squadra di Italiano crea tanto e capitalizza nella ripresa con il rigore di Nico Gonzalez e il gol di Jovic. Nico Gonzalez e Jovic mandano KO Pioli. Fiorentina-Milan 2-1, la cronaca del match: una ...