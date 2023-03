Fiorentina-Milan 2-1, la rabbia di Crudeli alla sconfitta dei rossoneri (VIDEO) (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions, il Milan cade 2-1 in casa della Fiorentina nella 25esima giornata della Serie A 2022/2023. Tanta la delusione dei tifosi rossoneri al rigore di Gonzalez al 49? e al raddoppio viola con Jovic all’87’. Al Milan non è bastata la rete di Theo Hernandez nel corso del recupero. Il telecronista tifoso rossonero Tiziano Crudeli si lascia andare durante la partita. Ecco il VIDEO della reazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions, ilcade 2-1 in casa dellanella 25esima giornata della Serie A 2022/2023. Tanta la delusione dei tifosial rigore di Gonzalez al 49? e al raddoppio viola con Jovic all’87’. Alnon è bastata la rete di Theo Hernandez nel corso del recupero. Il telecronista tifoso rossonero Tizianosi lascia andare durante la partita. Ecco ildella reazione. SportFace.

