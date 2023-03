Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : È arrivato il primo gol americano di #Chiellini L’ex #Juve ha deciso di festeggiare con una commovente dedica ad… - CalcioNews24 : Fiorentina, la dedica di Castrovilli ad Astori - aledrastico28 : RT @tuttosport: È arrivato il primo gol americano di #Chiellini L’ex #Juve ha deciso di festeggiare con una commovente dedica ad #Astori… - Fiorentinanews : #Castrovilli: 'Tre punti d'oro ma con una dedica speciale' FOTO #Fiorentina - AntoninoGiaimo2 : RT @tuttosport: È arrivato il primo gol americano di #Chiellini L’ex #Juve ha deciso di festeggiare con una commovente dedica ad #Astori… -

... che Chiellini ha voluto ricordare nella sua esultanza: fermo davanti alla tribuna con la mano a simulare il saluto militare , così come fece Vitor Hugo al primo gol delladopo la ...... ed ha celebrato la rete con un'esultanza del saluto militare (come Vitor Hugo in- ... "Laper questo gol è per un mio vecchio compagno morto cinque anni fa - dice - Pensavo a lui ...Dopo aver segnato Chiellini si è fermato sotto la curva effettuando il saluto militare, un gesto come quello dell'ex viola Vitor Hugo in- Benevento, prima partita giocata dopo la morte di ...

Fiorentina, Castrovilli dedica la vittoria a Davide Astori (FOTO) Sportitalia

Gaetano Castrovilli, entrato nei minuti finali di Fiorentina-Milan, tramite un post pubblicato su Instagram, ha speso due parole sulla bella vittoria, dedicando i tre punti a Davide Astori: "Tre punti ...Fermo sotto la curva con il saluto militare, lo stesso che fece Vitor Hugo in Fiorentina-Benevento. Poi le braccia rivolte verso l'alto. Gli occhi visibilmente lucidi. Così Giorgio Chiellini ha ricord ...