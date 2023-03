Fiorentina | Italiano raggiante dopo il Milan | 'Gli attaccanti ci hanno fatto preoccupare | abbiamo svoltato'

(Di domenica 5 marzo 2023) "Finalmente una gara del genere: grande qualità contro una squadra in netta crescita. Sono felice per questo: i ragazzi sono stati...

Commenta per primo Dodò , terzino della, parla a Sky Sport dopo il successo sul Milan: 'La miglior Viola della stagione Abbiamo ... COSA SI SONO DETTI CON- 'Mi ha detto che sono un ...... a pochi giorni dal ritorno di Champions in casa del Tottenham, falliscono il sorpasso della Lazio seconda, latrascinata da un grande Amrabat vede l'Europa meno lontana.si ...Ikoné 6,5: La sua giocata che manda in tilt Tomori a inizio secondo tempo è da applausi a scena aperta e porta al rigore che premia unaperfetta. Vincenzo8,5: Contro un Milan che ...

Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la vittoria contro il Milan in campionato. "Abbiamo difeso bene, tutti concentrati e oggi è andata bene. Ci sta soffrire, ma devi saper lavorare ...E’ una vittoria, va detto onestamente, da ascrivere alla capacità di Italiano. Che ha saputo imporre la sua filosofia di gioco, mandando la Fiorentina all’attacco fin da subito. Temevo che una tattica ...