Fiorentina | Dodo | «Aspettavo di aiutare la squadra con un assist»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 marzo 2023) Le parole didopo la vittoria dellacontro il Milan, in cui ha realizzato l’a Jovic per 2-0 Dodò ha parlato a DAZN al termine del match vinto 2-1 dallacontro il Milan. Di seguito le sue parole. «Abbiamo giocatori fortissimi, dobbiamo giocare così tutte le partite. Torniamo felici a casa, ci siamo allenati bene per questa partita difficile e sapevamo di poter vincere. Sono felice,dilacon gli, era quello che mi chiedeva Italiano ed è per questo che ci siamo abbracciati. Mi dice sempre che sono un terzino forte» L'articolo proviene da Calcio News 24.