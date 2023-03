Fiorentina | Commisso | «Molto orgoglioso | Astori ci ha aiutato a vincere»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Roccodopo la vittoria della: «Dicono tutti che non vinciamo mai queste partite, oggi l’abbiamo fatto» Rocco, presidente della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan. Di seguito le sue parole. VITTORIA CONTRO IL MILAN – «Sono. Voglio ringraziare i miei tifosi, sono stati bravissimi, abbiamo fatto il record da 40 anni a questa parte. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra, il Milan. Dicono tutti che non vinciamo mai queste partite, oggi l’abbiamo fatto». VIGILIA – «Siamo andati ad un ristorante brasiliano ieri. A Nico González avevo detto di fare un gol e l’ha fatto. Poi è entrato Luka Jovi? e ha segnato. Arthur Cabral ha fatto una grande partita. Però tutti dicono che Rocco non ...